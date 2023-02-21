деревня Шедомицы, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Шедомицы

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Д. Шидомицы с 2 пуст.46Яков Толмачев3611

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Васильевская волость
193. Шадолицы, село бывшее владельческое, дворов 42, жителей 165, 2 церкви православных, школа, лавка, 2 тржк. 24 июня и 27 сентября.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Васильевская волость
74Шедомица (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Шедомицкого445769931623213+земледелиеХлебо-запасный магазин, мелочная лавка, церк. зем. школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
60087Шедомицыдеревня58°31'00"34°19'00"O-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Перёдское сельское поселение
49606443261д Шедомицыдеревня

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