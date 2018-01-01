село Клебань, Вінницька область (на 2018) — Familio

Клебань

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Клебанская волость
352. Клебань, село бывшее владельческое, при речке Сильнице, дворов 451, жителей 2900, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, пите Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Клебанская волость
село Клебань4011245761742525055651081551

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Клебанская волость
Клебань795296319-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2310Клебаньселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Клебаньська

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