деревня Федоровка, Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Федоровка

Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Федоровки Тигодской волости. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Федоровка Тигодской волости. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Федоровка д.1181 стан34175 участок34город Новая Ладога.

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