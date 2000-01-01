посёлок Лаэквере, посёлок Лаэквере, Vinni vald, Lääne-Viru maakond (на 2022) — Familio

Лаэквере

Vinni vald, Lääne-Viru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Пастферская волость
1134.0Деревня Ладигфер9014-35ВезенбергскогоСимонисУрядн. полиц. стражи 17 уч., пожарная дружина и сельская школа.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Эстляндская губерния, Везенбергский уезд, Волость Ладигфер
В одноименном селении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Раквереский район, Лаэквереский сельсовет
село Лаэквере4259737

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Lääne-Viru maakond, Vinni vald
Laekvere alevikalevik
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