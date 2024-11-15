- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
495. Велье, село бывшее государственное, при озере Велье, дворов 30, жителей 150, церковь православная, часовня, лавка, 2 ярм. Троицкая и Казанская
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
2Велье (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Вельевского4040939318635++земледелиерыболовствоВалдайский почтовый трактозеро Велье.Церковь, школа, волостное правление, почтовая станция, пчт.-т.-от., фельд. н., казенная винная лавка, трг. хлеб. и бакал. товар., ярмарка в Троицын день и 22 окт., смежна Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59647Велье-Станыдеревня57°42'00"32°59'00"O-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49612440131д Вельё-Станыдеревня