деревня Вельё-Станы, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Вельё-Станы

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Филиппогорская волость
495. Велье, село бывшее государственное, при озере Велье, дворов 30, жителей 150, церковь православная, часовня, лавка, 2 ярм. Троицкая и Казанская

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Вельевская волость
2Велье (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Вельевского4040939318635++земледелиерыболовствоВалдайский почтовый трактозеро Велье.Церковь, школа, волостное правление, почтовая станция, пчт.-т.-от., фельд. н., казенная винная лавка, трг. хлеб. и бакал. товар., ярмарка в Троицын день и 22 окт., смежна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
59647Велье-Станыдеревня57°42'00"32°59'00"O-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Песоцкое сельское поселение
49612440131д Вельё-Станыдеревня

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