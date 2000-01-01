село Песчанское — Familio

Песчанское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Терпеньевская волость
393. Песчаная, предместье города Мелитополя бывшее государственное, при реке Молочной, дворов 233, жителей 4 907, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-44289Піщанськеселор-н Мелітопольськийсільрада Новенська

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