деревня Жар, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Жар

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Жар Богоявленской волости Великоустюгского уезда Х. И. Кошникова о восстановлении его права на домохозяйство, лишенного по решению волос Показать все
Дело по прошению крестьян Устюгского уезда Богоявленской вол. д. Жар о передаче в их владение Булдаковской оброчной статьи. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Жара Богоявленской волости Устюгского уезда Кашникова о возвращении с военной службы его внука Бритвина Димитрия. 1898–1899 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Городищенской церкви. Список архивных де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10310Жар, д. каз.при рч. Светице.145145287799

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Богоявленская волость
3030ЖарБогоявлен.Богоявленскийбывшие государственные147153149156

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
277429Жардеревня60°14'с.ш.44°23'в.д.P-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
19636424216д Жардеревня

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