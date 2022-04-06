хутор Гайлиши, Gailīšu pagasts, Bauskas novads (на 2019) — Familio

Гайлиши

Gailīšu pagasts, Bauskas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Бауский район, Гайлишский сельсовет
населенный пункт Гайлиши3136720

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Bauskas novads, Gailīšu pagasts
Gailīšiagrāk Bauskas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=137374

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