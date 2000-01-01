посёлок железнодорожная станция Заболотинка, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

железнодорожная станция Заболотинка

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Селютская волость
123ЗаболотникифольварокколодецВитебской Христо-Рождественской церквиБилевскому сельскому обществу5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Октябрьский сельсовет
п. железнодорожная станция Заболотинка11

Мы используем куки для улучшения работы сайта.