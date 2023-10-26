село Алеур 1-й, село Алеур 1-й, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Алеур 1-й

Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Чернышевский район
805917Алеур 1-йсело52°33.1'117°02.9'N-50-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Чернышевский муниципальный район, Алеурское сельское поселение
76648405108с Алеур 1-йсело
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