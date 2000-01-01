деревня Колган, деревня Колган, Половецкая волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Колган

Половецкая волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Колган Половецкой волости И. И. Костарева к обществу о земле. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 256. Опись Показать все
Дело о земельных операциях в пределах Половецкой волости деревни Колган. 1907–1908 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Опись 1. Дело 56.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3879Колган, д. вл.при рч. Сольбе.402583841

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
Д. Вороново и Калганы1Алекс. Дмитр. Чертков13536

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Половецкая волость
4614Калган деревня175271543212
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