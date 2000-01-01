посёлок Андреевка, посёлок Андреевка, Евсинская волость, Ишимский уезд (на 1912) — Familio

Андреевка

Евсинская волость, Ишимский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Евсинская волость
Андреевский пос., при рч. Боровушке, на прос. дор27212033395
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