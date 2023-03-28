деревня Новая Вёска, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новая Вёска

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Новая-Весна, с., жит. 58 (33 м. 25 ж.), дес. 122, у. гор. 70 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Березвечь 24 в.
Новая-Весна, д., жит. 160 (91 м. 69 ж.), дес. 199, у. гор. 76 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 24в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
д Новая Веска63

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
д. Новая Вёска65

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