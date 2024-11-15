село Царев, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Царев

Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Города
4ЦАРЕВ. Уездный.При протоке Ахтубе.1739480¾89843774296Церквей прав. 2. Заводов 1. Ярмарка с 1 по 15 марта.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ленинский район
13684Царевсело48°40,0' с.ш.45°22,0' в.д.M-38-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район, Царевское сельское поселение
18630436101с Царевсело

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