село Большая Константиновка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большая Константиновка

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Константиновская волость
68. Б. Константинов, село бывшее колонистов, при речках Кармалке и Ел шанке, дворов 26, жителей 202, волостное правление (уездный город в 120 верстах)

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Константиновская волость
С. Большая Константиновка. Посел. собст. Немцы. Лютер. и кат.308Р. Кармалка135135288985

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
57737Большая Константиновкасело54°15'с.ш.50°17'в.д.N-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Большая Константиновка
36624408101с Большая Константиновкасело

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