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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3098Пилёкшево (Пелекшево, Никольское), с. вл.при р. Пьяне.534182336327Церквей православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
717. Пилекшево, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 137, жителей 745, 2 церкви православных, богадельня, 3 кузницы, 6 ветряных мельниц
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Пилекшево86764344
Лесная караулка при лесной даче «Гора», при с. Пилекшеве4714111
Хутор: «Дубровка» Водовозова при с. Пилекшеве1365355
Хутор: «Красный» Долгановой при с. Пилекшеве1962389
Хутор: «Черный» Смирнова при с. Пилекшеве2568389
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Пилекшеево село432Сунеевский815с. Смирн. 4940110
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18662Пилекшевосело55°26'44°24'N-38-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22739000147с Пилекшевосело