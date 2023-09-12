село Пилекшево, Перевозский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Пилекшево

Перевозский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3098Пилёкшево (Пелекшево, Никольское), с. вл.при р. Пьяне.534182336327Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ичалковская волость
717. Пилекшево, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 137, жителей 745, 2 церкви православных, богадельня, 3 кузницы, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Ичалковская волость
с. Пилекшево86764344
Лесная караулка при лесной даче «Гора», при с. Пилекшеве4714111
Хутор: «Дубровка» Водовозова при с. Пилекшеве1365355
Хутор: «Красный» Долгановой при с. Пилекшеве1962389
Хутор: «Черный» Смирнова при с. Пилекшеве2568389

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Смирновская волость
Пилекшеево село432Сунеевский815с. Смирн. 4940110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Перевоз
18662Пилекшевосело55°26'44°24'N-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Перевозский
22739000147с Пилекшевосело

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