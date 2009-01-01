Населенное место

Носилово, с., жит. 24 (12 м. 12 ж.), дес. 5, у. гор. 27 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Молодечно 5 в.

Носилово, ус. ц. пр., р. Верховка, жит. 11 (4 м. 7 ж.), дес. 38, раз. см. пред.

Носилово, ус. (Вышемирского), р. Верховка, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 1½, у. гор. 28 в., вол. пр. 5 з., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Молодечно 6 в.

Носилово, ус, (Вышемирского), р. Верховка, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 0,13, раз. см. пред.

Носилово, ус. (Вышемирского), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 0,37, у. гор. 27 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Молодечно 5 в.

Носилово, ус. (Свидзинской), р. Верховка, жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 19, раз. см. пред.

Носилово, ус. (Свидзинской), р. Верховка, жит. 9 (6 м. 3 ж.), дес. 70, раз. см. пред.

Носилово, ус. (Кононовича), р. Верховка, жит. — (— м. — ж.), дес. — раз. см. пред.

Носилово, ус. (Ситинской), р. Верховка, жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 2, рав. см. предыдущ.

Носилово, з. (Церинко), жит. 19 (8 м. 11 ж.), дес. 1414, раз. см. пред.

Носилово, з. (Калачика), жит. 16 (6 м. 10 ж.), дес. 9, раз. см. пред.