деревня Дедово-Сторонка, Семиревская волость, Жиздринский уезд (на 1914) — Familio

Дедово-Сторонка

Семиревская волость, Жиздринский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Жиздринский уезд, Семиревская волость
Дедово-Сторонка, д.109101201819

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