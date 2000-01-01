деревня Бажатково, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Бажатково

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
49Бажатково, д. вл.при безымянном ручье.51538229238

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Храпово и деревни Божатково и Дашково11Дан. А. Счастнев1921337

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
100. Божатково, деревня бывшая владельческая, дворов 72, жителей 538

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Божатково деревня г. Счастнева5972при ручье Бобровке5117617134776Троицк. слободаВетр. мел. шерст. мел. лавка, пром. крест. хлебопашество
Божатково д. г. г. Павлова и Кобякова5973при ручье Бобровке7224423447876Троицк. слободаВетр. мел. промыс. кр. хлебопашество.

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