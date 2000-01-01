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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
49Бажатково, д. вл.при безымянном ручье.51538229238
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Храпово и деревни Божатково и Дашково11Дан. А. Счастнев1921337
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
100. Божатково, деревня бывшая владельческая, дворов 72, жителей 538
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Божатково деревня г. Счастнева5972при ручье Бобровке511761713477—6Троицк. слободаВетр. мел. шерст. мел. лавка, пром. крест. хлебопашество
Божатково д. г. г. Павлова и Кобякова5973при ручье Бобровке722442344787—6Троицк. слободаВетр. мел. промыс. кр. хлебопашество.