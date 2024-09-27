деревня Большая Силаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Большая Силаевка

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
910Силаевка, д. вл. и однодв.при безымянном ключе.642731123155Завод стеклянный 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
Д. Аристовка и Силаевка47Н. И. Тумский951523

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Вадаратская волость
552. Силаевка, деревня бывшая владельческая, государственная и однодворцев, при речке М. Сар-Барыше, дворов 43, жителей 261, стекловар. з.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Водарацкая волость
222Силаевка, дер., при рч. Мачкалейке; н. р. 1206864201206

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