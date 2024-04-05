село Малая Нехвороща, село Малая Нехвороща, Полтавська область (на 2018) — Familio

Малая Нехвороща

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Нефорощанская волость
400. Нефорощанка, хутор бывший государственный, при речке Нефорощанке, дворов 186, жителей 1120, 35 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Нефорощанская волость
5.0Малая Нефорощанка селоМало-Нефорощанское7652812973677658271592

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18740Мала Нехворощаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Малонехворощанська
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