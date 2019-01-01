станица Клетская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Клетская

Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1631Клецкая, станица казачья.при колодцах, близь р. Дона.40485661790Церквей православных 3. Ярмарок 2.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, Клетская станица
станица Клетская21221129673321376647610712754сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Клетская станица
1877Клетская станица, при займище р. Дона645173171891700Ст. пр., приемн. покой, пч.-т. отд., 2 церкви, 3 школа, кож. зав., 3 кирп. зав., 2 пар. мел.40?

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Клетский район
12882Клетскаястаница49°18,0' с.ш.43°04,0' в.д.M-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Клетский муниципальный район, Клетское сельское поселение
18622418101ст-ца Клетскаястаница

Мы используем куки для улучшения работы сайта.