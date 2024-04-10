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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
435. Насимковичи, село бывшее владельческое, при реке Покоти, дворов 124, жителей 658, церковь православная, школа, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
9Село Нисимковичиторг. тр. реч. ПокотьНисимкович. с. о. церк. земли185 2679 6646 5Нисимкович. пр. 15070
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Нисимковичи311
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Нисимковичи150