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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2339Меженка, слоб. вл.при устье рч. Меженки и рч. Черной Калитве.971731120143Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1028. Меженка, слобода бывшая владельческая, при речке Черн. Калитве, дворов 29, жителей 245, церковь православная, ярм. 25-го сент.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Меженка (Малая Меженка).6780слободаМало-Меженскаго41306
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
768745Малая Меженкахутор50°07'с.ш.39°45'в.д.M-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647412106х Малая Меженкахутор