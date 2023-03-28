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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
235Алексеевское (Рождественское, Дорофеевка), с. каз. и вл.при рч. Алексеевке.85станов. кварт.87036793712Церквей православных 2. Училище. Волостное Правление. Сельская расправа. Заводов 31. Маслоб. 4. Мельниц 11.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Алексеевка31Князь Алек. Дм. Львов828—262
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
9. Алексеевка (Дорофеевка, Христорожественское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Алексеевке, дворов 1208, жителей 6999, волостное правление (уездны Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Алексеевка231884121461419540768271сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44704Алексеевкасело52°14'с.ш.46°21'в.д.N-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63606405101с Алексеевкасело