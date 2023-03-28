село Алексеевка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
235Алексеевское (Рождественское, Дорофеевка), с. каз. и вл.при рч. Алексеевке.85станов. кварт.87036793712Церквей православных 2. Училище. Волостное Правление. Сельская расправа. Заводов 31. Маслоб. 4. Мельниц 11.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Алексеевка31Князь Алек. Дм. Львов828262

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Алексеевская волость
9. Алексеевка (Дорофеевка, Христорожественское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Алексеевке, дворов 1208, жителей 6999, волостное правление (уездны Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Алексеевская волость
село Алексеевка231884121461419540768271сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район
44704Алексеевкасело52°14'с.ш.46°21'в.д.N-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
63606405101с Алексеевкасело

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