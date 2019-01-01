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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Печерская Буда с дер.37Пет. Пет. Энгельгардт150—34
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
327. Печерская Буда, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 213, церковь православная, винокуренный завод, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
28Село Печерская-Будаторгов. трак. реч. Березине и ручьеПечер.-Буд. с. о. церк. земли50 2183 5174 4Печерско-Будского прав. 13540
42Фол. Печерская-Будапочтово-тортовом трак. реч. Березине и ручьеген. лейт. А. Н. Энгельгардту, пр. 951Печерско-Будского прав. 13641
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177703Печерская Будадеревня54°07'00"32°18'00"N-36-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652455101д Печерская Будадеревня