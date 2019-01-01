деревня Печерская Буда, деревня Печерская Буда, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Печерская Буда

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Печерская Буда с дер.37Пет. Пет. Энгельгардт15034

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Мстиславльский уезд, Пирянская волость
327. Печерская Буда, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 213, церковь православная, винокуренный завод, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Пирянская волость
28Село Печерская-Будаторгов. трак. реч. Березине и ручьеПечер.-Буд. с. о. церк. земли50 2183 5174 4Печерско-Будского прав. 13540
42Фол. Печерская-Будапочтово-тортовом трак. реч. Березине и ручьеген. лейт. А. Н. Энгельгардту, пр. 951Печерско-Будского прав. 13641

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
177703Печерская Будадеревня54°07'00"32°18'00"N-36-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Печерское сельское поселение
66652455101д Печерская Будадеревня
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