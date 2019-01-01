деревня Мокрая Хохловка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мокрая Хохловка

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
768Хохловка, д. вл.при безымянной речке.6028496459

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
1563Мокрая Хохловкадеревня54°29'с.ш.41°39'в.д.N-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Нестеровское сельское поселение
61623425146д Мокрая Хохловкадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.