- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об отсрочке уплаты долга в магазин крестьянам дер. Горелой Пятовской волости. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6061.
Фотография. Аппараты для опрыскивания зерновых посевов перед работами на полях, дер. Горелая Пятовской вол. 1926г. Снимки Весновского Ив. Вас. - агронома (Тот. УЗУ) , 192 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Старототемской церкви. Список архивных д Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Старототемской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9307Горелая, д. каз.при рч. Нижней Нореньге.174151414
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1211ГореловоМедведевское.Воскресенский-Старототемскийбывшие государственные171871917
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Горелая 5294деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 227 км. Летнее: —.99
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277277Горелаядеревня60°02'с.ш.43°02'в.д.P-38-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646452143д Горелаядеревня