деревня Горелая, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Горелая

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело об отсрочке уплаты долга в магазин крестьянам дер. Горелой Пятовской волости. 1902–1903 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6061.
Фотография. Аппараты для опрыскивания зерновых посевов перед работами на полях, дер. Горелая Пятовской вол. 1926г. Снимки Весновского Ив. Вас. - агронома (Тот. УЗУ) , 192 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Старототемской церкви. Список архивных д Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Старототемской церкви. Список архивных д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9307Горелая, д. каз.при рч. Нижней Нореньге.174151414

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Пятовская волость
1211ГореловоМедведевское.Воскресенский-Старототемскийбывшие государственные171871917

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Медведевский сельсовет
Горелая 5294деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 227 км. Летнее: —.99

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
277277Горелаядеревня60°02'с.ш.43°02'в.д.P-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Пятовское сельское поселение
19646452143д Горелаядеревня

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