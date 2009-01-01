деревня Скребни, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Скребни

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Щербинская волость
45СкребнидеревняОбручовская, речкаЛюбашковского, православногоГороднянскому сельскому обществу9
46Скребни, выселокдеревняколодецЛюбашковского, православногоГороднянскому сельскому обществу2

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Новкинский сельсовет
д Скребни4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Новкинский сельсовет
д. Скребни19

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