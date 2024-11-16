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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1510Бутырки (Михайловка), д. вл.при рч. Тишереке.222281279247
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
С. Надеждино и Бутырки9Е. Н. Уварова238352
Д. Бутырки12В. И. Кашнирев1011425
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
974. Бутырки, деревня бывшая владельческая и однодворцев, при речке Б. Темиряке, дворов 79, жителей 511
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
479Бутырки, дер., при рч. Больш. Тишереке; н. р.10921123329337
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56125Бутыркидеревня53°21'с.ш.48°27'в.д.N-39-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36642449106д Бутыркидеревня