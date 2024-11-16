деревня Бутырки, Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Бутырки

Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1510Бутырки (Михайловка), д. вл.при рч. Тишереке.222281279247

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
С. Надеждино и Бутырки9Е. Н. Уварова238352
Д. Бутырки12В. И. Кашнирев1011425

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Троицкая волость
974. Бутырки, деревня бывшая владельческая и однодворцев, при речке Б. Темиряке, дворов 79, жителей 511

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Троицкая волость
479Бутырки, дер., при рч. Больш. Тишереке; н. р.10921123329337

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сызранский район
56125Бутыркидеревня53°21'с.ш.48°27'в.д.N-39-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызранский муниципальный район, Сельское поселение Чекалино
36642449106д Бутыркидеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.