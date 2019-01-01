деревня Калинино, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Калинино

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Калинина Байдаровской волости Никольского уезда Василия, Дмитрия и Петра Ципилевых на постановление чиновника по крестьянским делам о покосах Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 76, 91, 114, 115, 121, 122. Издание доступно онла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Халезской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6167Калинино, д. каз.при рч. Шарженге.323425120136

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Байдаровская волость
Калинина3218

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Байдаровская волость
972. Калинина, деревня бывшая государственная, при речке Калиновке, дворов 48, жителей 336, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
33566Калининодеревня59°46'с.ш.45°20'в.д.O-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19634456211д Калининодеревня

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