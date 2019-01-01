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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
477. Молвотицы, село бывшее государственное, при реке Щеберехе, дворов 71, жителей 213, волостное правление (уездный город в 29 верстах), 2 церкви православные, часовня, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
о. Молвотицы9611492677114538274019784644
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
73Молвотицы (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Молвотицкого8110423724948629++земледелиеспл. лес.—река Щебереха.Школа, волостное правление, земская конная станция, хл. зап. маг кв. пр. и з. нч., кж. звд., гончарн., мельница, 2 кузницы и 2 лавки, харч., чайн., пив. и вин. лав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59310Молвотицысело57°25'00"32°20'00"O-36-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49623422101с Молвотицысело