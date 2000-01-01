деревня Бояры, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Бояры

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Беняконская волость
Бояры, д., жит. 151 (80 м. 71 ж.), дес. 166,22, у. гор. 32 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Бинякони 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Вороновский сельсовет
д Бояры275

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д. Бояры83

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