село Малое Девлезеркино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Малое Девлезеркино

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
468Малая Девлизеркина (Лашманка), д. каз.при рч. Тарханке.1203075252290

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Костюнкинская волость
259. Мало-Девлезеркина (Лашмапка), деревня бывшая государственная, при речке Тарханке, дворов 101, жителей 633, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Костюнькинская волость
Д. Малое Девлезеркино. Б. госуд. Чуваши. Прав.1708Р. Тарханка1781059152442431

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
56616Малое Девлезеркиносело54°28'с.ш.51°14'в.д.N-39-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Девлезеркино
36646404116с Малое Девлезеркиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.