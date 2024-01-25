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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
247Сабуровские выселки (Ушивка), д. каз.при р. Цне.1312164347
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Вшивка, Сабуровские выселки тож (деревня)8Почтовое отделение при Альшанском Волостном Правлении
Сабуровские выселки, Вшивка тож8Почтовое отделение при Альшанском Волостном Правлении
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63159Сабуровские Выселкидеревня52°54'с.ш.35°57'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54647434156д Сабуровские Выселкидеревня