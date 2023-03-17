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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Старая Каменка Борисовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4102.
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянки Пензенского уезда Борисовской волости села Каменки Рыжовой. // Российский государственный историче Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
176Каменка (Дмитриевское), с. вл.при руч. Каменке.2634106348374Церковь православная 1. Заводов поташных 6. Маслобоень 3. Мельниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
14. Каменка, село бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 215, жителей 1215, церковь православная, школа, ярмарка, 11 поташн. звд., винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47731Старая Каменкасело52°59'44°58'N-38-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655443101с Старая Каменкасело