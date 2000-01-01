деревня Дериглазово, Шуйский район, Северный край (на 1931) — Familio

Дериглазово

Шуйский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Цареконстантиновской Козлангской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
3737ДериглазовоПалкинское.Царе-Константиновскийбывшие государственные1501072028

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Дериглазово372288деревняРусские10153449

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Палкинский сельсовет
Дериглазово 7502деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 8,5 км. Летнее: —.Зимнее: 79 км. Летнее: 86 км.1010

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