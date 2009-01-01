деревня Барташуны, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Барташуны

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Седлисская волость
Барташуны, им. (Хазбиевича), жит. 21 (12 м. 9 ж.), дес. 332, у. гор. 44 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.
Барташуны, л. стор (Хазбиевича), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 112, у. гор. 48 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.
Барташуны, мел. (Хазбиевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор., 46 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 10½ в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д Барташуны22

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
д. Барташуны9

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