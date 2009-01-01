Населенное место

Барташуны, им. (Хазбиевича), жит. 21 (12 м. 9 ж.), дес. 332, у. гор. 44 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.

Барташуны, л. стор (Хазбиевича), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 112, у. гор. 48 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бинякони 16 в.