село Ухтома, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ухтома

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Крестовоздвиженской Ухтомской церкви. Список архивных Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Вашкинская волость
517. Ухтома, село бывшее государственное, при реке Ухтоме, дворов 69, жителей 386, 2 церкви православных, 2 часовни, становая квартира, обывательская станция

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Ухтомо-Вашкинская волость
47Ухтома (с.)2-го стана, 1-го зем. уч.Ухтомского1181753773857624214+земледелиерыболовство, лесные заработкиВытегорский почтовый трактрека Ухтома и озеро Белое.3 церкви, часовня, школа, земская конная станция, хлебо-запасный магазин, 3 мелочные лавки, казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
34334Ухтомасело60°10'с.ш.38°02'в.д.P-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Липиноборское сельское поселение
19612420126с Ухтомасело

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