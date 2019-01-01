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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о выкупе надельной земли крестьянами Кадниковского уезда Корбангской вол. д. Ильмовиц. 1886–1887 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 5 Показать все
Дело о продаже имения крестьянина д. Ильмовицы Корбангской волости Кадниковского уезда Платона Максимовича Игнатьева (Балашева) за недоимки земского сбора. 1910–1911 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4681Ильмовица, д. вл.при рр. Дуловке и Корбанге.4929195145
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2718ИльмовицаКощеевскоеНикольскийМилюкова477318172
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ильмовица 3872деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 69 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.3130
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244021Ильмоватицадеревня59°41'с.ш.40°56'в.д.O-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638416166д Ильмоватицадеревня