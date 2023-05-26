деревня Савино, Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Савино

Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Устьцилемский район, Цилемский сельсовет
Савинская (Савиных, Верхне-Мыльская 1520деревня609792717333568

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