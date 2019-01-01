село Казьминское, село Казьминское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Казьминское

Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5888Казьминское, селениена правом берегу р. Больш. Казьмы7033734017501639малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Почтовая станция 1. Лавок: с красным товаром 3, бакалейных 7. Питейных заведений 4. Водяных мукомольных мельниц 2.По р. Казьме

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кочубеевский район
88745Казьминскоесело44°35'41°41'L-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный район, Сельское поселение Казьминский сельсовет
7628419101с Казьминское#Н/Д
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