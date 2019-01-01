Казьминское
Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5888Казьминское, селениена правом берегу р. Больш. Казьмы7033734017501639малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Почтовая станция 1. Лавок: с красным товаром 3, бакалейных 7. Питейных заведений 4. Водяных мукомольных мельниц 2.По р. Казьме
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88745Казьминскоесело44°35'41°41'L-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7628419101с Казьминское#Н/Д