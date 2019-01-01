село Полибино, село Полибино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Полибино

Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
985Покровское (Палибино), с. вл.при р. Большом Мочагае.356050200200Церковь православная 1. Фабрика 1. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
С. Покровское, Подибино, Ружбека тож17Вас. Алек. Карамзин5920015
С. Покровское, Подибино, Ружбека тож17Вас. Алек. Карамзин5920015

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Палибинская волость
505. Палибино (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Б. Мочагае, дворов 59, жителей 455, волостное правление (уездный город в 30 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бугурусланский район
71760Полибиносело53°44'с.ш.52°56'в.д.N-39-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бугурусланский муниципальный район, Сельское поселение Полибинский сельсовет
53611446101с Полибиносело
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