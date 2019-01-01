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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
985Покровское (Палибино), с. вл.при р. Большом Мочагае.356050200200Церковь православная 1. Фабрика 1. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
С. Покровское, Подибино, Ружбека тож17Вас. Алек. Карамзин5920015
С. Покровское, Подибино, Ружбека тож17Вас. Алек. Карамзин5920015
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
505. Палибино (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Б. Мочагае, дворов 59, жителей 455, волостное правление (уездный город в 30 верстах)
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71760Полибиносело53°44'с.ш.52°56'в.д.N-39-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53611446101с Полибиносело