деревня Воротыничи, деревня Воротыничи, Городецкая волость, Кобринский уезд (на 1905) — Familio

Воротыничи

Городецкая волость, Кобринский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Городецкая волость
ВоротыничиКазен. плот.1243207Городец
ВоротыничиДеревня44843207Городец
ВоротыничиИмение1143207Городец
ВоротыничиИмение1543207Городец
ВоротыничиИмение343207Городец
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