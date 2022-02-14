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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Стоговым Петром Васильевичем, крестьянином д. Полежайка Щадневской вол. Ростовского уезда. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1 Показать все
Дело о разбирательстве о предоставлении права пользования землей крестьянке дер. Полежайка Щадневской волости Ростовского уезда Марфе Дмитриевне Голышкиной, оставшейся по Показать все
Дело о наделении землей гражданки дер. Полежайка, Щадневской волости А. Л. Щелкановой. 1920–1921 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Полежайки, Щадневской волости А. М. Щелкановой между родственниками. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Росто Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7201Полежайка, д. вл.при колодцах.3723226380
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПолежайкаIII. Исаевское общество35532—Исаевский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350768Полежайкадеревня57°02'39°42'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428191д Полежайкадеревня