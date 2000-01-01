деревня Абрамово, деревня Абрамово, Козская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Абрамово

Козская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды Абрамовскому товариществу крестьян Ярославской губернии, Любимского уезда, Козской волости, деревни Абрамово и Лифляндской губернии, Вероского уезда, Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Козская волость
д. АбрамовоIV. Клоковское общество[в списке удаленных селений]2812Милковский приход
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