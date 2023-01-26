село Сосновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Сосновка

Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
318Сосновка, с. вл.при р. Шаболе.2015101312366Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Сосновская волость
212. Сосновка, село бывшее владельческое, при речке Шаболе, дворов 117, жителей 648, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 2 водяных мел Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Сосновская волость
село Сосновка581114218850250625205026сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аткарский район
44421Сосновкасело51°41'с.ш.45°07'в.д.M-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Ершовское сельское поселение
63604429151с Сосновкасело

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