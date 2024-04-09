село Коноплино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Коноплино

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2611Старокоренное (Коноплино), с. вл.при р. Воронеже.341177403425Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Гаи и Коноплино14Сергей и Николай Вас. Сатины3793467
С. Коренное, Коноплино тож38Вас., Як. и Мар. Никол. Шимоновские114728
С. Коренное, Коноплино тож38Вас., Як. и Мар. Никол. Шимоновские114728
С. Коноплино61Алекс. Петр. Гаузенберг981721

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
991. Коноплино, село бывшее владельческое, при реке Воронеже, дворов 107, жителей 824, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа. В 6 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
село Коноплино17415186111130328231126394сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
Коноплино, Старое Коренное тож с.5048при р. Лесном Воронеже134549546109515037волостн. правл.Цер. дер., шк. в сторожке, каз. вин. лав., 2 ветр. мел., кузн., 2 прос., мелочная лавка
Г. Лопухиной влад. усадьба5049при р. Лесном Воронеже333164937КоноплиноКонный завод
Г. Лопухиной влад. усадьба5050при р. Лесном Воронеже11Коноплино
Ляпунова хуторъ5051при р. Лесном Воронеже133637½Коноплино
Зайцева хутор.5052при р. Лесном Воронеже111237½Коноплино
Старо-Коренное деревня5072при р. Лесном Воронеже4181634371Коноплино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
824Коноплиносело53°37'с.ш.40°38'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Коноплинское сельское поселение
61650440101с Коноплиносело

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