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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2611Старокоренное (Коноплино), с. вл.при р. Воронеже.341177403425Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Гаи и Коноплино14Сергей и Николай Вас. Сатины3793467
С. Коренное, Коноплино тож38Вас., Як. и Мар. Никол. Шимоновские114728
С. Коренное, Коноплино тож38Вас., Як. и Мар. Никол. Шимоновские114728
С. Коноплино61Алекс. Петр. Гаузенберг981721
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
991. Коноплино, село бывшее владельческое, при реке Воронеже, дворов 107, жителей 824, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа. В 6 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Коноплино17415186111130328231126394сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Коноплино, Старое Коренное тож с.5048при р. Лесном Воронеже134549546109515037—волостн. правл.Цер. дер., шк. в сторожке, каз. вин. лав., 2 ветр. мел., кузн., 2 прос., мелочная лавка
Г. Лопухиной влад. усадьба5049при р. Лесном Воронеже3331649—37—КоноплиноКонный завод
Г. Лопухиной влад. усадьба5050при р. Лесном Воронеже—1—1———Коноплино
Ляпунова хуторъ5051при р. Лесном Воронеже1336—37½Коноплино
Зайцева хутор.5052при р. Лесном Воронеже1112—37½Коноплино
Старо-Коренное деревня5072при р. Лесном Воронеже4181634—371Коноплино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
824Коноплиносело53°37'с.ш.40°38'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650440101с Коноплиносело