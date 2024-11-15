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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2210Нейворудянский, зав.при р. Нейве.10752300703599Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
509. Нейво-Рудянский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 305, жителей 1220, волостное правление (уездный город в 107 верстах), церковь прав Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нейво-Рудянский зав. 1182668435793710161953[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Нейво-Рудянский (или Рудянка), расположен на р. Нейве, образующей здесь пруд. Завод чугуноплавильный принадлежит графине Стенбок-Фермор, единов. церк. и прав. церк. Показать все Нейво-Рудянское общество52913381381Бывшие помещичьиПрав., единов. и раскольн.Русские69—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688937Нейво-Рудянкапосёлок57°20'с.ш.60°08'в.д.O-41-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65744000136п Нейво-Рудянкапоселок