посёлок Нейво-Рудянка, Кировградский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Нейво-Рудянка

Кировградский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2210Нейворудянский, зав.при р. Нейве.10752300703599Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нейво-Рудянская волость
509. Нейво-Рудянский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 305, жителей 1220, волостное правление (уездный город в 107 верстах), церковь прав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нейво-Рудянская волость
село Нейво-Рудянский зав. 1182668435793710161953[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нейво-Рудянская волость
1) з. Нейво-Рудянский (или Рудянка), расположен на р. Нейве, образующей здесь пруд. Завод чугуноплавильный принадлежит графине Стенбок-Фермор, единов. церк. и прав. церк. Показать все Нейво-Рудянское общество52913381381Бывшие помещичьиПрав., единов. и раскольн.Русские69

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Кировград
688937Нейво-Рудянкапосёлок57°20'с.ш.60°08'в.д.O-41-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Кировградский
65744000136п Нейво-Рудянкапоселок

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