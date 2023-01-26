агрогородок Андраны, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Андраны

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чериковский уезд
Им. Андроны45Роза Мих. Менжинская с сыновьями137841

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Долговичская волость
62Дер. Андраныпроселочнойреч. КошанкеАндрановск. с. о. 38123117Долговичск. пр. 7345
63Фол. Андраныпроселочнойреч. КошанкеАндрановск. тов. 31822Долговичск. пр. 7345

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Ракшинский сельсовет
аг. Андраны178

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